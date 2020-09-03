Источник: «Барселона» проявила интерес к Влашичу

Полузащитником ЦСКА Николой Влашичем интересуется «Барселона», сообщает 24sata.hr.

Интерес к футболисту появился после назначения главным тренером «Барселоны» Рональда Кумана, который работал с Влашичем в «Эвертоне». Однако пункт об отступных в контракте хорвата в € 35 млн отпугивает потенциальных покупателей в время кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Сообщалось, что «Наполи» уже вступили в переговоры с представителями 22-летнего футболиста. Итальянский клуб готовится сделать «армейцам» предложение по игроку в размере € 20 млн без учёта бонусов.



Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.