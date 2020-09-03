Мостовой: Дзюба выйдет в основе с Сербией, а Соболев будет ждать своего часа

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1-го тура Лиги наций между сборными России и Сербии.
«У нашей сборной должно быть преимущество в сегодняшнем матче: чемпионат только закончился, и сразу наступил следующий. Но класс и мастерство у футболистов Сербии тоже присутствуют. Что касается Лиги наций, то до сих пор никто не может понять, что это за турнир. Многих сейчас спросишь, кто выиграл Лигу наций, а они и не ответят. Турнир обычный, но не надо думать, что он многое решает. Играют в 30 раз больше игр, набивают статистику. Конечно, она будет лучше, если каждый год придумывают новые турниры. Это просто замена товарищеским играм, но с возможностью заработать лишние деньги. Сегодня я больше склоняюсь к ничейному результату.
Отсутствие некоторых игроков? Не стоит обращать на это внимание. Кроме Головина, остальные-то неосновные футболисты. Хорошо, что был чемпионат мира и Черышев стал звездой, а Миранчук — один из лучших в нашем чемпионате, но в сборной играл редко.
Дзюба и Соболев — однотипные игроки. Дзюба будет в старте, а Соболев ждать своего часа. Лига наций создана для того, чтобы ротировать состав. Наверное, в рамке будет Гильерме, он самый возрастной, плюс у него русский паспорт. Хотя смысл было делать паспорт, когда у нас своих вратарей много. Сейчас и Шунин, и Джанаев, и Сафонов явно не хуже», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Матч Россия — Сербия состоится сегодня, 3 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск.
- 3 сентября 2020
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