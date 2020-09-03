Вейналдум опроверг информацию о переходе в «Барселону»

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум прокомментировал информацию о том, что он перейдёт в «Барселону».
«Это слухи. Мне нечего сказать по поводу этого», — цитирует Вейналдума Mirror.
Сообщалось, что 29-летний футболист уже дал согласие на переход в «Барселону» и даже согласовал с клубом трёхлетний контракт. Ожидалось, что сине-гранатовые заплатят мерсисайдцам чуть более € 15 млн без учёта бонусов, а общая сумма трансфера составит не более € 20 млн.
Действующее соглашение хавбека рассчитано до лета 2021 года. Трансферной целью «Барселоны» Жоржиньо стал после прихода на пост главного тренера каталонцев Рональда Кумана, отлично знакомого с ним по работе в сборной Нидерландов.
Вейналдум защищает цвета «Ливерпуля» с 2016 года, а ранее выступал за «Ньюкасл Юнайтед», ПСВ и «Фейеноорд».
- 3 сентября 2020
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