Мирча Луческу: меня не волнуют ультрас «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что он не переживает из-за отношения к нему болельщиков украинского клуба.

«Меня не волнуют ультрас „Динамо“, которых кто-то настраивает против меня. Это не имеет значения, поэтому мне не интересно. Для меня главное — отношения с футболистами и игра, которую они демонстрируют. Я профессионал, поэтому все эмоции оставляю позади, чтобы иметь возможность передать команде весь свой опыт, накопленный годами», — приводит слова Луческу sport.ro со ссылкой на PRO X.

Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды», так как ранее румынский специалист много лет тренировал донецкий «Шахтёр».