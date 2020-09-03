Мирча Луческу: меня не волнуют ультрас «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что он не переживает из-за отношения к нему болельщиков украинского клуба.
«Меня не волнуют ультрас „Динамо“, которых кто-то настраивает против меня. Это не имеет значения, поэтому мне не интересно. Для меня главное — отношения с футболистами и игра, которую они демонстрируют. Я профессионал, поэтому все эмоции оставляю позади, чтобы иметь возможность передать команде весь свой опыт, накопленный годами», — приводит слова Луческу sport.ro со ссылкой на PRO X.
Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды», так как ранее румынский специалист много лет тренировал донецкий «Шахтёр».
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