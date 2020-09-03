Источник: «Фрайбург» возьмёт на себя зарплату Тиля. В контракте прописано право выкупа

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, на каких условиях «Фрайбург» арендует полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
«Год аренды обойдётся „Фрайбургу“ чуть меньше € 1 млн. Зарплату на себя берёт немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа Тиля „Фрайбургом“ при определённых достижениях. Учитывая сумму, заплаченную „Спартаком“ за Тиля АЗ, и недавнюю травму, красно-белые удачно разобрались со сложной для себя сделкой.
Теперь можно ожидать покупок «Спартака» на проблемные позиции. Поиск и переговоры по правому защитнику и опорнику продолжаются», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что «Фрайбург» арендует Тиля на два года. Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Красно-белые заплатили за игрока рекордные для себя € 16 млн.
В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 3 матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.
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