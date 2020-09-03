Артуро Видаль уйдёт из «Барселоны» бесплатно

«Барселона» бесплатно отпустит чилийского полузащитника Артуро Видаля, утверждает Sport.es.

По данным источника, руководство каталонского клуба приняло решение расстаться с игроком, чтобы сэкономить на его зарплате. Сообщалось, что «Интер» предложил футболисту контракт до 2022 года с зарплатой € 6 млн в год и опцией продления ещё на один сезон.



Артуро Видаль перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2018 году. В составе испанского клуба выиграл чемпионат страны 2019 года, а также Суперкубок 2018 года. В чемпионате Испании сезона-2019/2020 чилиец провёл за «Барселону» 33 матча, забил 8 мячей и получил 4 жёлтые карточки. Сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не видит Видаля в команде.