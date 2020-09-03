«Ротор» арендовал хавбека «Кайрата»

Волгоградский «Ротор» взял в аренду полузащитника казахстанского «Кайрата» Кирилла Колесниченко.
«Официально: Кирилл Колесниченко на правах аренды переходит в команду Российской Премьер-Лиги — волгоградский «Ротор». В составе упомянутого коллектива игрок отыграет до конца июня 2021 года. Футбольный клуб «Кайрат» желает Кириллу плодотворной работы и результативной игры в составе «Ротора»!» — сообщает пресс-служба казахстанского клуба в «Инстаграме».
Колесниченко перешёл в «Кайрат» из «Чертаново» в марте за € 250 тыс., однако не провёл за казахстанский клуб ни одного матча.
Сообщалось, что полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, выступавший в прошлом сезоне за «Оренбург», может продолжить играть за клуб из РПЛ. Интерес к игроку проявляли «Химки», «Тамбов» и «Ротор».
- 3 сентября 2020
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