«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля во «Фрайбург»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль перешёл во «Фрайбург», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Немецкий клуб арендовал хавбека до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год. «Спартак» пожелал Тилю успешно проявить себя в Бундеслиге.

Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний Тиль принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.