Алексей Еськов: мне жаль, что произошёл вот такой резонанс из-за матча «Спартак» — «Сочи»

Российский арбитр Алексей Еськов прокомментировал эпизод со вторым пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). В той встрече главным арбитром был Василий Казарцев, а Еськов работал VAR-ассистентом.

«Есть решение экспертной комиссии по этому эпизоду. Конечно, мне жаль, что произошёл вот такой резонанс. Но я придерживался тех инструкций, которым меня обучали. Ещё раз: очень жаль, что так всё получилось. Но поменять что-либо… Оптимальным, наверное, было пригласить Казарцева посмотреть эпизод к монитору. Да, возможно, я бы нарушил тем самым инструкцию, но это было бы решение в пользу футбола.



Я уверен, что со временем всё наладится, нужно время. VAR ещё не так долго используется в России», — приводит слова Еськова Sport24.