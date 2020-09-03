Украина — Швейцария: стартовые составы на матч Лиги наций
Стали известны стартовые составы сборных Украины и Швейцарии на матч 1-го тура Лиги наций.
Украина: Пятов, Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Коноплянка, Жуниор Мораес.
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Караваев, Сидорчук, Харатин, Марлос, Цыганков, Коваленко, Супряга, Яремчук.
Швейцария: Зоммер, Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу, Джака, Соу, Варгас, Эмболо, Сеферович.
Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.
Матч Украина — Швейцария состоится во Львове на стадионе «Арена Львов». Начало встречи — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Швейцария.
Украина — Швейцария: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций 3 сентября
- 3 сентября 2020
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