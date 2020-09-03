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Латвия не смогла обыграть Андорру в Лиге наций

Латвия не смогла обыграть Андорру в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА сборная Латвии сыграла вничью с командой Андорры со счётом 0:0. Встреча состоялась в Риге на стадионе «Даугава». Обслуживала матч кипрская бригада арбитров во главе с Тимофеосом Христофи, ассистировали ему судьи на линиях Майкл Сотериу и Лукас Сотериу.

Латвийская национальная команда нанесла 18 ударов по воротам против шести у соперника. Латыши четыре раза попали в створ ворот, Андорра — 0. На 56-й минуте счёт мог открыть Янис Икаунекс, но он не реализовал 11-метровый. На 71-й минуте сборная Латвии из-за удаления Владислава Гутковского осталась вдесятером.

В следующем туре Латвия на выезде сыграет с национальной командой Мальты. Андорра дома примет Фарерские острова. Матчи состоятся 6 сентября.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Латвия
Окончен
0 : 0
Андорра
Удаления: Гутковский – 71' / нет
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