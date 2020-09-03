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Пирло: «Ювентус» хочет выиграть 10-е скудетто подряд и, возможно, попасть в финал ЛЧ

Пирло: «Ювентус» хочет выиграть 10-е скудетто подряд и, возможно, попасть в финал ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло в интервью клубному телеканалу рассказал о задачах на сезон.

«Начали подготовку хорошо, с энтузиазмом. Жаль, что через несколько дней многие игроки уехали в свои сборные, но наша работа продолжается. В «Ювентусе» я сразу почувствовал себя непринуждённо ещё и потому, что уже знал практически всех, кто здесь работает. Это мне очень помогло.

Мы сделаем всё возможное на поле. У нас есть огромное желание показать, что «Ювентус» хочет выиграть десятое скудетто подряд и, возможно, попасть в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Пирло Juvefc.com.

В минувшем сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 9-й раз подряд. Туринская команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Лиону» по сумме двух матчей (0:1, 2:1).

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