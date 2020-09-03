«Реал» собирается предложить за хавбека «РБ Лейпциг» € 40 млн

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо может перейти в мадридский «Реал», сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.

Мадридцы готовы начать переговоры, предложив за Ольмо € 40 млн. Однако «Лейпциг», скорее всего, не отпустит Ольмо из-за ухода Тимо Вернера и Патрика Шика. Агент Ольмо Энди Бара заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть интерес «Реала».

«Кто знает, что будет через десять дней. Одно можно сказать наверняка: Дани чувствует себя в Лейпциге как дома», — сказал агент.

Полузащитник загребского «Динамо» Даниэль Ольмо стал игроком «РБ Лейпциг» 25 января. Испанский хавбек подписал контракт с «быками» до 2024 года. Трансфер 21-летнего полузащитника обошёлся «РБ Лейпциг» в € 21 млн.



Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в загребское «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 37 матчах чемпионата Германии, в активе игрока 13 голов и 8 голевых передач.