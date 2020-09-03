Никола Влашич: иногда удивляюсь, читая название клуба, в который мне следует перейти
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал информацию об интересе со стороны европейских клубов.
«Такие истории пишут всегда. Что-то правда, что-то нет. Иногда удивляюсь, когда читаю название клуба, в который мне следует перейти…
Скажем так, я жду трансфера в будущем. Может быть, это произойдёт в следующее трансферное окно. Кроме того, я хочу добиться дальнейшего прогресса в клубе и сборной», — цитирует Влашича 24sata.hr.
Сообщалось об интересе к Влашичу со стороны «Наполи» и «Барселоны».
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019 году «армейцы» выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
«Барселона» проявила интерес к Влашичу
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