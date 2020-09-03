Диего Коста заразился коронавирусом

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста во время отпуска заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Инфекция выявлена также у защитника Сантьяго Ариаса. «На данный момент оба футболиста изолированы, болезнь проходит бессимптомно. Оба игрока остаются дома, соблюдая все протоколы, установленные властями и Ла Лигой. Игроки не возобновят тренировки 4 сентября, их возвращение ожидается после завершения изоляции», — говорится в сообщении.

Коста выступает за мадридский «Атлетико» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 испанский нападающий принял участие в 23 матчах Примеры, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом действителен до лета 2021 года.