Россия — Сербия: Караваев забил второй гол

Защитник сборной России Вячеслав Караваев забил второй гол хозяев в матче с Сербией. Счёт — 2:0, идёт второй тайм.

На 69-й минуте Караваев получил передачу на левом краю, сместился в центр и классным ударом с линии штрафной направил мяч в дальнюю девятку.

Первый гол на 48-й минуте забил нападающий сборной России Артём Дзюба, реализовав пенальти.

Встреча 1-го тура лиги B группового этапа Лиги наций проходит на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сербия.



Обслуживает встречу шотландская бригада арбитров во главе Уильямом Колламом, помогают ему ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный арбитр — Джон Битон.