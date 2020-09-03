Россия — Сербия: Караваев забил второй гол
Защитник сборной России Вячеслав Караваев забил второй гол хозяев в матче с Сербией. Счёт — 2:0, идёт второй тайм.
На 69-й минуте Караваев получил передачу на левом краю, сместился в центр и классным ударом с линии штрафной направил мяч в дальнюю девятку.
Первый гол на 48-й минуте забил нападающий сборной России Артём Дзюба, реализовав пенальти.
Встреча 1-го тура лиги B группового этапа Лиги наций проходит на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сербия.
Обслуживает встречу шотландская бригада арбитров во главе Уильямом Колламом, помогают ему ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный арбитр — Джон Битон.
- 3 сентября 2020
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