Фарерские острова обыграли Мальту, забив два гола в концовке

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Фарерских островов обыграла команду Мальты со счётом 3:2. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Обслуживала матч венгерская бригада арбитров во главе с Адамом Фаркашем, ассистировали ему судьи на линиях Балаж Серт и Теодорос Георгиу.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Клеминт Ольсен, которому ассистировал Сольви Ватнхамар. Гости отыгрались на 37-й минуте, гол забил Юрген Дегабриэле с передачи Люка Гамбина. На 73-й минуте Мальту вывел вперёд Андре Агиус с передачи Гамбина. Впрочем, хозяева сумели вырвать победу. На 87-й минуте счёт сравнял Андреас Лава Ольсен, на на 90-й победный гол забил Брандур Хендрикссон.

Завершились также два матча 1-го тура в группе 3 лиги C.

Словения — Греция — 0:0

Молдавия — Косово — 1:1