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Фарерские острова обыграли Мальту, забив два гола в концовке

Фарерские острова обыграли Мальту, забив два гола в концовке
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Фарерских островов обыграла команду Мальты со счётом 3:2. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Обслуживала матч венгерская бригада арбитров во главе с Адамом Фаркашем, ассистировали ему судьи на линиях Балаж Серт и Теодорос Георгиу.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Клеминт Ольсен, которому ассистировал Сольви Ватнхамар. Гости отыгрались на 37-й минуте, гол забил Юрген Дегабриэле с передачи Люка Гамбина. На 73-й минуте Мальту вывел вперёд Андре Агиус с передачи Гамбина. Впрочем, хозяева сумели вырвать победу. На 87-й минуте счёт сравнял Андреас Лава Ольсен, на на 90-й победный гол забил Брандур Хендрикссон.

Завершились также два матча 1-го тура в группе 3 лиги C.

Словения — Греция — 0:0

Молдавия — Косово — 1:1

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 1. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
3 : 2
Мальта
1:0 Ольсен – 25'   1:1 Дегабриэле – 37'   1:2 Агиус – 73'   2:2 Ольсен – 87'   3:2 Хендрикссон – 90'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Словения
Окончен
0 : 0
Греция
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Молдавия
Окончен
1 : 1
Косово
1:0 Николэеску – 19'   1:1 Кололли – 71'
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