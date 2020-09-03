Фарерские острова обыграли Мальту, забив два гола в концовке

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Фарерских островов обыграла команду Мальты со счётом 3:2. Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе «Торсволлур». Обслуживала матч венгерская бригада арбитров во главе с Адамом Фаркашем, ассистировали ему судьи на линиях Балаж Серт и Теодорос Георгиу.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 25-й минуте автором забитого мяча стал Клеминт Ольсен, которому ассистировал Сольви Ватнхамар. Гости отыгрались на 37-й минуте, гол забил Юрген Дегабриэле с передачи Люка Гамбина. На 73-й минуте Мальту вывел вперёд Андре Агиус с передачи Гамбина. Впрочем, хозяева сумели вырвать победу. На 87-й минуте счёт сравнял Андреас Лава Ольсен, на на 90-й победный гол забил Брандур Хендрикссон.
Завершились также два матча 1-го тура в группе 3 лиги C.
Словения — Греция — 0:0
Молдавия — Косово — 1:1
- 4 сентября 2020
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:33
-
00:33
-
00:29
-
00:29
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:11
-
23:10
-
22:50
-
22:48
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
22:12
-
22:09
-
22:00
-
21:53
-
21:46