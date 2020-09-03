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Ирландия на 93-й минуте ушла от поражения в матче с Болгарией

Ирландия на 93-й минуте ушла от поражения в матче с Болгарией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА сборные Болгарии и Ирландии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Васил Левски». Обслуживала матч австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шутенгрюбером, ассистировали ему судьи на линиях Роберт Штайнахер и Андреас Ротман.

Счёт был открыт во втором тайме — на 56-й минуте автором забитого мяча стал Божидар Краев, которому ассистировал Тодор Неделев. В концовке матча ирландская национальная команда ушла от поражения — на третьей компенсированной минуте счёт сравнял Шейн Даффи с передачи Роберта Брэйди.

В другом матче 1-го тура группы 4 дивизиона B Лиги наций сборная Финляндии на своём поле уступила команде Уэльса со счётом 0:1, единственный гол на 80-й минуте забил Киффер Мур.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Окончен
1 : 1
Ирландия
1:0 Краев – 56'   1:1 Даффи – 90+3'
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 1-й тур
03 сентября 2020, четверг. 21:45 МСК
Финляндия
Окончен
0 : 1
Уэльс
0:1 Мур – 80'
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