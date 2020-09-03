Ирландия на 93-й минуте ушла от поражения в матче с Болгарией

В матче 1-го тура Лиги наций УЕФА сборные Болгарии и Ирландии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Софии на стадионе «Васил Левски». Обслуживала матч австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шутенгрюбером, ассистировали ему судьи на линиях Роберт Штайнахер и Андреас Ротман.

Счёт был открыт во втором тайме — на 56-й минуте автором забитого мяча стал Божидар Краев, которому ассистировал Тодор Неделев. В концовке матча ирландская национальная команда ушла от поражения — на третьей компенсированной минуте счёт сравнял Шейн Даффи с передачи Роберта Брэйди.

В другом матче 1-го тура группы 4 дивизиона B Лиги наций сборная Финляндии на своём поле уступила команде Уэльса со счётом 0:1, единственный гол на 80-й минуте забил Киффер Мур.