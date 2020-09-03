«Аталанта» назвала дату презентации новых игроков

Пресс-служба «Аталанты» на странице клуба в «Инстаграме» намекнула на то, что завтра, 4 сентября, состоится презентация новичков команды.
«Угадайте, кто? Угадайте, что? 04/09/2020 в 12.00», — говорится в сообщении. В посте присутствует также картинка с силуэтами трёх футболистов.
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
24-летний Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «Локомотива» Миранчук — чемпион России и трижды — обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.
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