Артём Дзюба вышел на второе место по числу голов за сборную России

Нападающий сборной России Артём Дзюба, сделавший дубль в матче 1-го тура Лиги наций с командой Сербии (3:1), вышел на второе место по числу голов за национальную команду.

Дзюба забил 26 голов за сборную России. Столько же за российскую национальную команду забил бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных. Больше них забил только экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков — 30 голов.

Чаще всего Дзюба забивал в ворота сборной Лихтенштейна (5 голов). На втором месте Сан-Марино (4). По три гола форвард забивал Сербии и Шотландии. Дважды Дзюбы отличился в матчах со Швецией и Коста-Рикой. По одному мячу Дзюба забивал командам Молдавии, Саудовской Аравии, Египта, Испании, Турции, Казахстана и Кипра.