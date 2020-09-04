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«Цена пенальти». Сборная России показала ногу Бакаева

«Цена пенальти». Сборная России показала ногу Бакаева
Футбол / Сборная России 0

Пресс-служба сборной России опубликовала в «Твиттере» фотографию ноги Зелимхана Бакаева, на котором сфолил игрок сербской сборной Страхиня Павлович.

«Цена пенальти», — говорится в подписи к фото.

В матче 1-го тура группы 3 Лиги наций УЕФА сборная России обыграла команду Сербии со счётом 3:1. Счёт был открыт в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. На 69-й минуте преимущество российской национальной команды увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Митрович. Через несколько минут третий гол в ворота сербов забил Дзюба, оформив дубль.

Дубль Дзюбы принёс сборной России победу над Сербией в Лиге наций
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