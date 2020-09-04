Защитник сборной Сербии Максимович: поражение от России — хороший урок для нас

Защитник сборной Сербии Неманья Максимович прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с командой России (1:3).



«Я считаю, что игра была хорошая. В первом тайме мы себя хорошо показали. Во втором тайме нам было немного хуже.



Не все игроки были в ритме, из-за этого мы допустили несколько ошибок, и физически мы были не очень готовы. Это для нас хороший урок.



К следующему матчу с Турцией у нас есть несколько дней на подготовку, и тем более мы проводим его дома», — передаёт слова Максимовича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. На 69-й минуте преимущество российской национальной команды увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Митрович. Через несколько минут третий гол в ворота сербов забил Дзюба, оформив дубль.