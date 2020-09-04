Сборная России примерила новую форму, Дзюба боролся с Коларовым. Фото победы над Сербией

3 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 1-го тура группы 3 Лиги наций УЕФА сборная России обыграла Сербию. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Станислава Черчесова.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. На 69-й минуте преимущество российской национальной команды увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Митрович. Через несколько минут третий гол в ворота сербов забил Дзюба, оформив дубль.

Лучшие кадры с матча Россия — Сербия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.