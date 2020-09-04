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Сёмин: Черчесов сделал небольшие перестановки, всё получилось замечательно

Сёмин: Черчесов сделал небольшие перестановки, всё получилось замечательно
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин прокомментировал победу российской национальной команды в матче Лиги наций с Сербией (3:1).

«Надо поздравить нашу команду, ребята провели очень хороший матч, превзошли сербов по всем показателям. Станислав Черчесов сделал небольшие перестановки, они все сработали, Караваева сделал левым защитником, и они вместе с Жирковым в паре на фланге отработали в обороне, у них всё замечательно получилось. По-моему, удалось всё.

Черчесов провёл серию тренировок, поэтому, наверное, играл Бакаев. Он наблюдал, видел физическое состояние всех игроков, отсюда и сделал состав, который мы увидели. Антон Миранчук? Времени было немного у него, на мой взгляд, тоже неплохо вышел и хорошо принял участие во многих комбинациях", — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Черчесов: ждали от Сербии другой схемы. Сложная, но заслуженная победа
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