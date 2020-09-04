Дзюба: второй гол сербам забил в стиле Ривалдо и Веретенникова. Ответил всем хейтерам

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу своей команды в матче Лиги наций с Сербией (3:1).



«В любом случае важно побеждать, Сербия — очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит.

Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин обыгрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для чемпионата мира это будет очень важно. Сербы — очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более, венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч.

Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами", — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».