Опубликована фотография из раздевалки сборной России после победы в матче с Сербией

Пресс-служба сборной России в «Твиттере» опубликовала совместную фотографию игроков сборной России из раздевалки после победы в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Сербией (3:1).

Публикация доступна в «твиттере» сборной России.

Напомним, что встреча между сборными России и Сербии состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Счёт был открыт в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. На 69-й минуте преимущество российской национальной команды увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Митрович. Через несколько минут третий гол в ворота сербов забил Дзюба, оформив дубль.

В 2-м туре Россия в гостях сыграет с Венгрией, Сербия дома встретится с Турцией. Матчи состоятся 6 сентября.