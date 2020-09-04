Жирков занял 2-е место в списке самых возрастных игроков сборной России, обойдя Черчесова
Защитник сборной России Юрий Жирков отметился необычным достижением в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА с Сербией (3:1).
Представитель санкт-петербургского «Зенита» вышел в стартовом составе на матч с Сербией в возрасте 37 лет и 14 дней, что является вторым показателем в истории сборной России. Отметим, что ранее вторую строчку в данном рейтинге занимал нынешний главный тренер национальной команды — Станислав Черчесов, выходивший на матч в возрасте 36 лет и 5 месяцев.
Действующий рекорд же установлен экс-игроком московского ЦСКА и нынешним главным тренером московского «Торпедо» Сергеем Игнашевичем, который сыграл в 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии (2:2, 3:4 пен.) в возрасте 38 лет и 11 месяцев.
Жирков попал в сборную худших чемпионов АПЛ по версии The Sun
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