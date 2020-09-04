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У Стива Манданда обнаружен коронавирус в расположении сборной Франции

У Стива Манданда обнаружен коронавирус в расположении сборной Франции
Футбол / Лига наций УЕФА 0

35-летний вратарь «Марселя» Стив Манданда прошёл тестирование на наличие коронавируса в расположении сборной Франции, который дал положительный результат, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.

Согласно правилам УЕФА, вся французская делегация подверглась повторному ПЦР-тестированию на наличие COVID-19. Врач французской команды уже ознакомился с результатами всех этих тестов, лишь у Стива Манданда он повторно оказался положительным. Таким образом, вратарь не примет участия в играх со сборными Швеции и Хорватии и покинет расположение команды в самое ближайшее время.

Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у ещё двух игроков сборной Франции – Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и Тангай Н'Домбеле («Тоттенхэм Хотспур»).

У Поля Погба обнаружен коронавирус
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