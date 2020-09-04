Дебют Миранчука в Серии А откладывается из-за переноса встречи «Аталанта» — «Лацио»

Дебют 24-летнего россиянина Алексея Миранчука в чемпионате Италии за «Аталанту», которая в ближайшее время должна официально представить игрока, откладывается. Информация об этом появилась в «Твиттере» бергамасков.
Так, матч 1-го тура между «Лацио» и «Аталантой», запланированный на 19 сентября, состоится лишь в конце месяца – 30 сентября. Таким образом, возможный дебют Алексея Миранчука за «Аталанту» может состояться в игре 2-го тура с «Торино», запланированной на 26 сентября.
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
24-летний Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач.
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