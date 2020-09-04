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Источник: «Ривер Плейт» готов продать Карраскаля в ЦСКА

Источник: «Ривер Плейт» готов продать Карраскаля в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА всё ещё продолжает интересоваться полузащитником «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалем, сообщает TNT Sports.

Как сообщает источник, «армейцы» увеличили предложение за футболиста, которое будет превышать € 8 млн. Отмечается, на этот раз аргентинский клуб согласится продать футболиста.

Ранее сообщалось, что московский клуб предлагал за Карраскаля € 9 млн, однако получил отказ аргентинского клуба. «Ривер Плейт» планирует выручить за колумбийца не менее € 10 млн.

Карраскаль выступает за «Ривер Плейт» с сезона-2018/2019. Колумбиец провёл за клуб 17 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

После 6 туров чемпионата России ЦСКА занимает пятое место, набрав 10 очков. В следующем туре «армейцам» предстоит сыграть в дерби со «Спартаком». Игра состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена», начало – 19:00 мск.

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