Вильмар Барриос не хочет играть за «Зенит» и стремится перейти в «Брайтон»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Don Balon.

По данным источника, Барриос не хочет больше играть за «Зенит». Ему тяжело жить в России, поскольку не устраивает климат. В его приоритете продолжить карьеру в АПЛ. Он изо всех сил хочет попасть в «Брайтон», где ему сделали заманчивое предложение. Хавбеку предложили более высокую зарплату, чем в «Зените», и постоянное место в стартовом составе.

Ранее сообщалось, что Барриосом также интересуются «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед».

Барриос перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 26 матчей в чемпионате России и забил один гол.