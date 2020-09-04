Вильмар Барриос не хочет играть за «Зенит» и стремится перейти в «Брайтон»
Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Don Balon.
По данным источника, Барриос не хочет больше играть за «Зенит». Ему тяжело жить в России, поскольку не устраивает климат. В его приоритете продолжить карьеру в АПЛ. Он изо всех сил хочет попасть в «Брайтон», где ему сделали заманчивое предложение. Хавбеку предложили более высокую зарплату, чем в «Зените», и постоянное место в стартовом составе.
Ранее сообщалось, что Барриосом также интересуются «Милан» и «Ньюкасл Юнайтед».
Барриос перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из «Боки Хуниорс». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 26 матчей в чемпионате России и забил один гол.
ЭСК РФС: Скопинцев и Барриос были удалены по ошибке арбитра
- 4 сентября 2020
-
07:10
-
05:56
-
05:42
-
04:50
-
03:23
-
03:04
-
02:46
-
02:27
-
02:09
-
01:48
-
01:20
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:37
-
00:36
-
00:33
-
00:33
-
00:29
-
00:29
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:03
- 3 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:11
Партнерский контент