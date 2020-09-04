Серхио Рамос: было бы несправедливо, если бы Германия выиграла

Защитник национальной команды Испании Серхио Рамос прокомментировал результат матча со сборной Германии в первом туре Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:1. Испанцам удалось избежать поражения на последних секундах встречи.
«Надежда умирает последней. А мы голодная и уверенная в себе команда. Было бы несправедливо, если бы Германия выиграла. Мы доработали до конца, хотя потратили много сил. Положение становилось отчаянным, но мы верили, сохраняли дисциплину и получили то, чего заслуживали. В целом парни, которые дебютировали, сыграли хорошо. Они смелые, голодные, хотят сделать сборную Испании сильнее. Они уже не просто «подающие надежды», а важные для нас игроки. Хорошо, что они есть у нас», — приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.
В прошлый раз команды встречались в марте 2018 года. В товарищеском матче, который проходил в Дюссельдорфе, Германия и Испания сыграли вничью со счётом 1:1.
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