Серхио Рамос: было бы несправедливо, если бы Германия выиграла

Защитник национальной команды Испании Серхио Рамос прокомментировал результат матча со сборной Германии в первом туре Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:1. Испанцам удалось избежать поражения на последних секундах встречи.

«Надежда умирает последней. А мы голодная и уверенная в себе команда. Было бы несправедливо, если бы Германия выиграла. Мы доработали до конца, хотя потратили много сил. Положение становилось отчаянным, но мы верили, сохраняли дисциплину и получили то, чего заслуживали. В целом парни, которые дебютировали, сыграли хорошо. Они смелые, голодные, хотят сделать сборную Испании сильнее. Они уже не просто «подающие надежды», а важные для нас игроки. Хорошо, что они есть у нас», — приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

В прошлый раз команды встречались в марте 2018 года. В товарищеском матче, который проходил в Дюссельдорфе, Германия и Испания сыграли вничью со счётом 1:1.