Зелимхан Бакаев: к счастью, мой обидный промах затмила уверенная победа сборной
Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев прокомментировал победу национальной команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией, который прошёл накануне, 3 сентября, в Москве (3:1).
«Спасибо всем большое за поддержку, за доверие, за оказанную честь играть в главной команде нашей страны! Сегодняшний мой обидный промах, к счастью, затмила прекрасная уверенная победа команды, за что я благодарен всем и каждому. Всех с победой!» — написал Бакаев в своём «инстаграме».
Во 2-м туре в 3-й группе Лиги B Россия в гостях сыграет с Венгрией, а Сербия дома встретится с Турцией. Матчи состоятся 6 сентября. Встречу с участием подопечных Станислава Черчесова обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани.
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