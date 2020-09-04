Влашич не смог сделать выбор между Месси и Роналду

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич признался, что не может сделать выбор в вечном споре о том, кто лучше — нападающий «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Я не могу выделить одного из них, то, что делают эти двое, нереально. Уважение к ним обоим», — цитирует Влашича Goal.hr.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в приобретении Влашича заинтересована «Барселона». Хорватский полузащитник выступает в ЦСКА с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Никола сыграл четыре матча, забил три гола и отдал две результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 22 млн.
Влашич в настоящее время находится в расположении сборной Хорватии и готовится к предстоящим матчам Лиги наций с Португалией (5 сентября) и Францией (8 сентября).
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