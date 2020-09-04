Самуэль Юмтити может покинуть «Барселону» бесплатно

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити покинет клуб в ближайшее время, поскольку новый главный тренер Рональд Куман не рассчитывает на него. Игрок выражал желание остаться в стане сине-гранатовых, но потерял место в основном составе из-за частых травм. «Барселона» рассматривает возможность досрочного расторжения контракта, что позволит центральному защитнику покинуть команду бесплатно, сообщает Mundo Deportivo.
Юмтити пополнил состав «Барселоны» в 2016 году, когда перешёл из «Лиона» за € 25 млн. Центральный защитник сыграл за сине-гранатовых 75 матчей и забил два мяча. Действующий контракт Самуэля рассчитан до 2023 года. Клуб выставил игрока на трансферный рынок, но пока не получил приемлемых предложений. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Юмтити в € 32 млн.
- 4 сентября 2020
-
11:49
-
11:38
-
11:22
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:38
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:51
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:47
-
07:10
-
05:56
-
05:42
-
04:50
-
03:23
-
03:04
-
02:46
-
02:27
-
02:09
-
01:48
-
01:20
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:37