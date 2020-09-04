Робертсон: предпочёл бы, чтобы Месси не приближался к АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился мыслями о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в английскую Премьер-лигу. Сообщалось, что главным претендентом на 33-летнего аргентинца является «Манчестер Сити».



«Если рассуждать максимально эгоистично, то я надеюсь, что этого не произойдёт и Месси останется в «Барсе». Он один из лучших футболистов в истории, если не лучший, так что его переход в стан одного из наших главных конкурентов вряд ли стал бы хорошим знаком.



Насколько я понимаю, «Ливерпуль» исключил возможность подписания Месси, так что я бы предпочёл, чтобы он не приближался к Премьер-лиге. Я играл против него дважды, и это были сложнейшие матчи в моей жизни», — цитирует Робертсона Goal.com.

Отец Месси подтвердил, что игрок может остаться в «Барселоне» ещё на сезон