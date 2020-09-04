Геркус: сравните грустного Дзюбу в «Зените» и яростного и безжалостного вчера

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём телеграм-канале высказался о победе сборной России в матче 1-го тура Лиги наций с Сербией (3:1).



«Не в первый раз уже у меня впечатление, что в сборной ребятам играть интереснее, чем в клубах. Туда охотно едут, там хорошо, играют друг за друга. Скажу неполиткорректно: это единственный такой остался клуб, где все свои, нет легионеров. И парни в том числе доказывают сами себе и друг другу, что они лучше этих самых легионеров.



Ну и тренерский фактор. Черчесов нашёл с ними правильную интонацию: отец-командир. Строгий, но справедливый. За отца-командира русский человек подвиг совершать готов. Сравните грустного Дзюбу в «Зените» в последних двух играх и яростного и безжалостного вчера. Чёткого Караваева. Зобнина. Да даже Шунина. В нашей сборной другая самоотдача, другое товарищество. Сербский коллектив на их фоне выглядел толпой недавно познакомившихся людей. Хотя там собраны прекрасные игроки. Игроки классных европейских клубов. А команда средняя. Следующая игра с Венгрией. Венгры очень непростая сборная. Обыграли турок. Давайте поддержим наших», — написал Геркус.

Дзюба вышел на четвёртое место в списке бомбардиров сборных СССР, СНГ и России