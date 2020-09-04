Ракитич: мы найдём место для Месси в «Севилье»
Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич признался, что хотел бы воссоединиться с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в новом клубе.
«Мы найдем ему место, без проблем. Нет, серьёзно, приятно видеть, как клуб растёт. Мы всегда скромны. Эта черта тоже привлекает меня.
Я хочу работать и бороться с командой за то, чтобы «Севилья» стала ещё сильнее. С нетерпением жду начала сезона», – цитирует Ракитича Goal.
В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач. Летом футболист перешёл из «Барселоны» в «Севилью» за € 1,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хорватского полузащитника в € 20 млн.
Иван Ракитич близок к возвращению в «Севилью». Он пойдёт на двукратное понижение зарплаты
- 4 сентября 2020
-
11:49
-
11:38
-
11:22
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:38
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:51
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:47
-
07:10
-
05:56
-
05:42
-
04:50
-
03:23
-
03:04
-
02:46
-
02:27
-
02:09
-
01:48
-
01:20
-
01:01
-
01:00
-
00:53
-
00:49
-
00:45
-
00:42
-
00:37
Партнерский контент