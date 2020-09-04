Ракитич: мы найдём место для Месси в «Севилье»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич признался, что хотел бы воссоединиться с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси в новом клубе.



«Мы найдем ему место, без проблем. Нет, серьёзно, приятно видеть, как клуб растёт. Мы всегда скромны. Эта черта тоже привлекает меня.



Я хочу работать и бороться с командой за то, чтобы «Севилья» стала ещё сильнее. С нетерпением жду начала сезона», – цитирует Ракитича Goal.



В сезоне-2019/2020 Ракитич провёл 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча и отдал пять результативных передач. Летом футболист перешёл из «Барселоны» в «Севилью» за € 1,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хорватского полузащитника в € 20 млн.

Иван Ракитич близок к возвращению в «Севилью». Он пойдёт на двукратное понижение зарплаты