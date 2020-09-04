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РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новичков

РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новичков
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил итоги заседания палаты по разрешению споров, на котором рассматривалось дело московского «Динамо».

«Удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Обольский vs ФК «Динамо».

В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения Палаты по разрешению споров от 20 августа 2020 года по делу Обольский vs ФК «Динамо» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенный в качестве обеспечительной меры. АО «ФК «Динамо-Москва» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении.

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