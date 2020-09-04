«Спартак» заинтересован в нападающем «Ромы» Диего Перотти

Нападающий «Ромы» Диего Перотти может перейти в московский «Спартак». Российский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего футболиста. Аргентинский форвард получил трансферное предложение от «Фенербахче», но ждёт более решительных действий от красно-белых, сообщает Il Messagero.



Диего Перотти в сезоне-2019/2020 провёл за клуб 26 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4 млн. Действующее соглашение с «Ромой» рассчитано до конца сезона-2020/2021.



После шести туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» с 14 очками лидирует в турнирной таблице. 13 сентября команда на выезде сыграет с ЦСКА. Встреча стартует в 19:00 мск.

«Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля во «Фрайбург»