«Спартак» заинтересован в нападающем «Ромы» Диего Перотти
Нападающий «Ромы» Диего Перотти может перейти в московский «Спартак». Российский клуб заинтересован в приобретении 32-летнего футболиста. Аргентинский форвард получил трансферное предложение от «Фенербахче», но ждёт более решительных действий от красно-белых, сообщает Il Messagero.
Диего Перотти в сезоне-2019/2020 провёл за клуб 26 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает трансферную стоимость футболиста в € 4 млн. Действующее соглашение с «Ромой» рассчитано до конца сезона-2020/2021.
После шести туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» с 14 очками лидирует в турнирной таблице. 13 сентября команда на выезде сыграет с ЦСКА. Встреча стартует в 19:00 мск.
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