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Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2020/2021. Нынешний розыгрыш турнира проходит по обновлённому регламенту.

Группа 1: «Волга», «Велес» (Москва), «Урал» (Екатеринбург).
Группа 2: «Родина», «Енисей», «Спартак» (Москва).
Группа 3: «Салют», «Текстильщик», «Арсенал» (Тула).
Группа 4: «Ленинградец», «Чертаново», «Уфа».
Группа 5: «Зенит» (Иркутск), «Нижний Новгород», «Химки».
Группа 6: «Знамя», «Шинник», «Ахмат».
Группа 7: «Динамо» (Ставрополь), «Крылья Советов», «Ротор».
Группа 8: «Звезда» (Пермь), «Оренбург», «Сочи».
Группа 9: «Черноморец» (Новороссийск), «СКА-Хабаровск», «Рубин».
Группа 10: «Машук-КМВ», «Динамо» (Брянск), «Тамбов».

Матчи данного этапа Кубка пройдут в дни проведения еврокубковых матчей. Клубы, представляющие Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы, начнут своё участие в турнире со стадии 1/8 финала, где сыграют победители 10 групп.

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