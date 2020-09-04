ЦСКА почтил память вратаря Сергея Перхуна

Официальный сайт футбольного клуба ЦСКА выпустил специальный материал в память о погибшем вратаре Сергее Перхуне. Сегодня, 4 сентября, голкиперу могло исполниться 43 года. Сергей трагически погиб в результате столкновения на футбольном поле с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым.
«Мы же с ним примерно в одно время пришли в команду. Очень хороший парень, общались с ним. Коммуникабельный, простой. Сильный вратарь с серьёзной перспективой. Красавец! Но видите, как судьба распорядилась… У нас вообще тогда дружная команда подобралась. Часто собирались у меня в номере. А Серёга светлый пацан был! Молодец. Добрый, весёлый, общительный… Семьянин. Если бы Серёга был жив, стал бы большим вратарём. Его же уже тогда привлекали в сборную Украины. Не сомневаюсь, что он остался бы на таком уровне и продолжил бы расти», — цитирует слова Попова пресс-служба «армейцев».
ЦСКА навсегда закрепил за Перхуном 16-й номер, под которым вратарь защищал цвета клуба. Ежегодно проводится любительский турнир памяти голкипера, который впервые был организован в 2002 году. Призы победителям и лучшему вратарю соревнований вручают Юлия Перхун и дочери – Катя и Настя.
- 4 сентября 2020
-
13:13
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
11:59
-
11:49
-
11:38
-
11:22
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:38
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:51
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:47
-
07:10
-
05:56
-
05:42
-
04:50
-
03:23
-
03:04
-
02:46
-
02:27
-
02:09
-
01:48
-
01:20