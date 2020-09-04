ЦСКА почтил память вратаря Сергея Перхуна

Официальный сайт футбольного клуба ЦСКА выпустил специальный материал в память о погибшем вратаре Сергее Перхуне. Сегодня, 4 сентября, голкиперу могло исполниться 43 года. Сергей трагически погиб в результате столкновения на футбольном поле с нападающим «Анжи» Будуном Будуновым.



«Мы же с ним примерно в одно время пришли в команду. Очень хороший парень, общались с ним. Коммуникабельный, простой. Сильный вратарь с серьёзной перспективой. Красавец! Но видите, как судьба распорядилась… У нас вообще тогда дружная команда подобралась. Часто собирались у меня в номере. А Серёга светлый пацан был! Молодец. Добрый, весёлый, общительный… Семьянин. Если бы Серёга был жив, стал бы большим вратарём. Его же уже тогда привлекали в сборную Украины. Не сомневаюсь, что он остался бы на таком уровне и продолжил бы расти», — цитирует слова Попова пресс-служба «армейцев».



ЦСКА навсегда закрепил за Перхуном 16-й номер, под которым вратарь защищал цвета клуба. Ежегодно проводится любительский турнир памяти голкипера, который впервые был организован в 2002 году. Призы победителям и лучшему вратарю соревнований вручают Юлия Перхун и дочери – Катя и Настя.

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