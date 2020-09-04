Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии ради перехода в «Челси»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии в Штутгарте, чтобы отправиться в Англию для подписания контракта с «Челси».

«Будущее принадлежит Каю — и в клубе, и в национальной сборной. Конечно, мы бы предпочли, чтобы он полностью сконцентрировался на национальной команде в начале нового международного сезона. Но мы осознаём важность этого трансфера для «Байера» и Кая, поэтому хотим отнестись к этому ответственно. В то же время для немецкого футбола это также честь и признание, когда молодые немецкие игроки пользуются спросом в ведущих международных клубах. Выступление за границей — как с точки зрения спортивной составляющей, так и с точки зрения личного развития — также может принести пользу национальной сборной. Мы постоянно контактировали с Руди Фёллером, чтобы вместе найти хорошее решение», — цитирует менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Как уточняет журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», Хаверц покинул расположение сборной Германии для подписания контракта с «Челси».