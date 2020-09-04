Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии ради перехода в «Челси»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц покинул расположение сборной Германии в Штутгарте, чтобы отправиться в Англию для подписания контракта с «Челси».
«Будущее принадлежит Каю — и в клубе, и в национальной сборной. Конечно, мы бы предпочли, чтобы он полностью сконцентрировался на национальной команде в начале нового международного сезона. Но мы осознаём важность этого трансфера для «Байера» и Кая, поэтому хотим отнестись к этому ответственно. В то же время для немецкого футбола это также честь и признание, когда молодые немецкие игроки пользуются спросом в ведущих международных клубах. Выступление за границей — как с точки зрения спортивной составляющей, так и с точки зрения личного развития — также может принести пользу национальной сборной. Мы постоянно контактировали с Руди Фёллером, чтобы вместе найти хорошее решение», — цитирует менеджера сборной Германии Оливера Бирхоффа пресс-служба Немецкого футбольного союза.
Как уточняет журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере», Хаверц покинул расположение сборной Германии для подписания контракта с «Челси».
- 4 сентября 2020
-
13:13
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
11:59
-
11:49
-
11:38
-
11:22
-
11:09
-
11:04
-
10:55
-
10:38
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:51
-
09:27
-
09:22
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
07:47
-
07:10
-
05:56
-
05:42
-
04:50
-
03:23
-
03:04
-
02:46
-
02:27
-
02:09
-
01:48
-
01:20