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Мемфис Депай в ближайшее время перейдёт в «Барселону»

Мемфис Депай в ближайшее время перейдёт в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной». После этого команда официально объявит о трансфере 26-летнего футболиста. На приобретении Депая лично настоял главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, сообщает в своём «твиттере» журналист Даниэле Лонго.

Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн. Помимо «Барселоны» на Депая претендует «Милан».

В сезоне-2020/2021 нападающий провёл один матч, отметился хет-триком и получил жёлтую карточку. Мемфис находится в расположении сборной Нидерландов и готовится к матчам Лиги наций с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября).

Депай прокомментировал информацию о возможном уходе из «Лиона»
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