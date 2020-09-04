Мемфис Депай в ближайшее время перейдёт в «Барселону»

Нападающий «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфис Депай в ближайшее время подпишет контракт с «Барселоной». После этого команда официально объявит о трансфере 26-летнего футболиста. На приобретении Депая лично настоял главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман, сообщает в своём «твиттере» журналист Даниэле Лонго.



Нападающий заключил контракт с «Лионом» в 2017 году, а действующее соглашение истекает по завершении сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 44 млн. Помимо «Барселоны» на Депая претендует «Милан».



В сезоне-2020/2021 нападающий провёл один матч, отметился хет-триком и получил жёлтую карточку. Мемфис находится в расположении сборной Нидерландов и готовится к матчам Лиги наций с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября).

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