Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» представила три комплекта формы на сезон-2020/2021

«Аталанта» представила три комплекта формы на сезон-2020/2021
Футбол / Италия 0

«Аталанта» на своём официальном сайте опубликовала фотографии новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выступать в предстоящем сезоне.

Домашняя экипировка выполнена в традиционных для клуба чёрном и синем цветах с вертикальными полосами на футболке. Основным цветом выездной формы стал белый, на футболке присутствует необычный чёрно-синий узор. Третий комплект сделан голубым. Техническим спонсором команды из Бергамо является испанская фирма Joma.

Фото: Официальный сайт ФК «Аталанта»

Фото: Официальный сайт ФК «Аталанта»

Фото: Официальный сайт ФК «Аталанта»

В ближайшее время «Аталанта» должна объявить о подписании контракта с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. 2 сентября появилось фото 24-летнего хавбека с футболкой клуба. Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит московскому «Локомотиву» за Алексея € 14,5 млн.

Дебют Миранчука в Серии А откладывается из-за переноса встречи «Аталанта» — «Лацио»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020