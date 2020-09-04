«Аталанта» представила три комплекта формы на сезон-2020/2021

«Аталанта» на своём официальном сайте опубликовала фотографии новых комплектов игровой формы, в которых команда будет выступать в предстоящем сезоне.



Домашняя экипировка выполнена в традиционных для клуба чёрном и синем цветах с вертикальными полосами на футболке. Основным цветом выездной формы стал белый, на футболке присутствует необычный чёрно-синий узор. Третий комплект сделан голубым. Техническим спонсором команды из Бергамо является испанская фирма Joma.

Фото: Официальный сайт ФК «Аталанта»

Фото: Официальный сайт ФК «Аталанта»

Фото: Официальный сайт ФК «Аталанта»

В ближайшее время «Аталанта» должна объявить о подписании контракта с российским полузащитником Алексеем Миранчуком. 2 сентября появилось фото 24-летнего хавбека с футболкой клуба. Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит московскому «Локомотиву» за Алексея € 14,5 млн.