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Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука

Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен вернуться в строй к четвёртому туру чемпионата Италии, в котором команда встретится с «Кальяри». На восстановление россиянина уйдёт около полутора месяцев. Полузащитник находится под пристальным вниманием врачей «Аталанты», которые занимаются процессом восстановления Миранчука, сообщает Fantacalcio.it.

Алексей получил травму в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.

2 сентября Миранчук официально подписал контракт с «Аталантой». Итальянский клуб заплатил за полузащитника € 14,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Алексея в € 18 млн.

Появились фото с подписания Алексеем Миранчуком контракта с «Аталантой»
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