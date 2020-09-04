Стали известны сроки восстановления Алексея Миранчука
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук должен вернуться в строй к четвёртому туру чемпионата Италии, в котором команда встретится с «Кальяри». На восстановление россиянина уйдёт около полутора месяцев. Полузащитник находится под пристальным вниманием врачей «Аталанты», которые занимаются процессом восстановления Миранчука, сообщает Fantacalcio.it.
Алексей получил травму в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:2). Медицинское обследование выявило повреждение задней поверхности бедра.
2 сентября Миранчук официально подписал контракт с «Аталантой». Итальянский клуб заплатил за полузащитника € 14,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Алексея в € 18 млн.
Появились фото с подписания Алексеем Миранчуком контракта с «Аталантой»
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