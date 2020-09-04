Тренер «Родины» Павленко: нам реально побороться со «Спартаком» и «Енисеем»

Тренер «Родины» Александр Павленко прокомментировал результаты жеребьёвки элитного раунда Бетсити Кубка России.

«Не думал, что буду играть против «Спартака» в качестве тренера, но в команде шли разговоры, и мы знали, что можем попасть на них. Замечательно и супер, что попали на них. Будем иметь удовольствие сыграть против «Спартака».



Жеребьёвка хорошая, «Енисей» средняя команда, ну и «Спартак» из Премьер-Лиги. Для «Родины» реально побороться», — сказал Павленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня, 4 сентября, состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка России сезона-2020/2021. Нынешний розыгрыш турнира проходит по обновлённому регламенту. «Родина» попала в одну группу с «Енисеем» и московским «Спартаком».

Александр Павленко выступал за «Спартак» с 2001 по 2010 год. В тренерский штаб «Родины» входят бывшие футболисты красно-белых — Максим Калиниченко и Александр Филимонов.