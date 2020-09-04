Лионель Месси сегодня ответит на заявление Ла Лиги, вставшей на сторону «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готовится выступить с заявлением, сообщает журналист Марсело Бехлер в своём «твиттере».
Выступление 33-летнего футболиста состоится сегодня, 4 сентября, и будет посвящено позиции Ла Лиги, которая встала на сторону каталонского клуба в вопросе возможного ухода игрока. В своём заявлении организация выразила мнение, что из-за действующего контракта Лео может покинуть команду только в том случае, если будет выплачена сумма отступных, составляющая € 700 млн.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Основным претендентом на аргентинца считается «Манчестер Сити».
- 4 сентября 2020
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