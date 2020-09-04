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Объявлены номинанты на приз игроку сезона в АПЛ по версии футболистов

Объявлены номинанты на приз игроку сезона в АПЛ по версии футболистов
Футбол / Англия 0

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) в «Твиттере» опубликовала список из шести номинантов на приз лучшему игроку английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020.

На награду претендуют сразу четверо футболистов «Ливерпуля». Остальные две позиции достались представителям «Манчестер Сити».

Полный список номинантов: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Джордан Хендерсон, Садио Мане (все – «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг (оба – «Манчестер Сити»).

«Ливерпуль» по итогам минувшего сезона впервые за 30 лет завоевал титул чемпиона Англии. В 38 турах красные набрали 99 очков и финишировали с отрывом в 18 очков от «Манчестер Сити», занявшего второе место. В топ-4 также попали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

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