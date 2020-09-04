Луис Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес согласовал условия личного контракта с «Ювентусом». Теперь стороны дожидаются расторжения договора между уругвайским форвардом и сине-гранатовыми, сообщает журналист Гиллем Балаге в своём «твиттере».



Луис Суарес перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2014 году за € 82 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до окончания сезона-2020/2021, но главный тренер Рональд Куман не намерен использовать уругвайца. Сине-гранатовые готовы досрочно расторгнуть контракт с Суаресом, поскольку потенциальных покупателей отпугивает высокая трансферная стоимость. Интернет-портал Transfermarkt оценил 33-летнего форварда в € 28 млн.

В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 36 матчей, забил 21 мяч и отдал 12 результативных передач.